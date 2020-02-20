Проект бюджета Евросоюза претерпел сокращения. Глава Европарламента Давид Сассоли назвал проект семилетнего бюджета Евросоюза на 2021–2027 годы неприемлемым.
Там серьёзные сокращения, — сказал он.
По мнению Сассоли, документ не оправдал ожиданий. Проект бюджета предполагает неэффективные финансирования, которые не позволят решить актуальные проблемы Евросоюза,
Отмечается, что с 2021 года бюджет ЕС в результате выхода Великобритании потеряет €11 млрд ежегодных платежей, поскольку эта страна была вторым после Германии чистым донором сообщества. Теперь парламентарии должны увеличить нагрузку на другие страны-доноры и уменьшить дотации тем странам, которые их получают.
Ранее NEWS.ru сообщал, что после трёх с половиной лет напряжённых переговоров и бесконечных дебатов в парламенте Соединённое Королевство 31 января наконец прекратило членство в Евросоюзе.
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