https://static.news.ru/photo/9a74b370-541e-11ea-8cc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: European Parliament/twitter.com

Проект бюджета Евросоюза претерпел сокращения. Глава Европарламента Давид Сассоли назвал проект семилетнего бюджета Евросоюза на 2021–2027 годы неприемлемым.

Там серьёзные сокращения, — сказал он.

По мнению Сассоли, документ не оправдал ожиданий. Проект бюджета предполагает неэффективные финансирования, которые не позволят решить актуальные проблемы Евросоюза, сообщает ТАСС.

Отмечается, что с 2021 года бюджет ЕС в результате выхода Великобритании потеряет €11 млрд ежегодных платежей, поскольку эта страна была вторым после Германии чистым донором сообщества. Теперь парламентарии должны увеличить нагрузку на другие страны-доноры и уменьшить дотации тем странам, которые их получают.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после трёх с половиной лет напряжённых переговоров и бесконечных дебатов в парламенте Соединённое Королевство 31 января наконец прекратило членство в Евросоюзе.