После трёх с половиной лет напряжённых переговоров и бесконечных дебатов в парламенте Соединённое Королевство 31 января в 23:01 по местному времени (02:01 по Москве), наконец, прекратило членство в Евросоюзе. Впрочем, масштабных празднований по этому случаю в британской столице не запланировано. Возможно, потому что по факту для британцев мало что изменится: в переходный период до 31 декабря 2020-го страна продолжит подчиняться правилам ЕС. В течение этого срока Лондону предстоит согласовать с Брюсселем торговую сделку. Эксперты считают, что этот процесс окажется нелёгким и возможность «жёсткого Brexit» всё ещё нельзя исключить.

На 23:01 по местному времени премьер-министр Борис Джонсон запланировал обращение к нации. Отрывками из него заранее поделились с журналистами, хотя самих их к записи телеобращения не допустили — оно было снято внутренней командой Даунинг-стрит. В нём глава правительства пообещал устранить неравенство между различными регионами Соединённого Королевства, вызванное членством страны в ЕС.

Это момент, когда начинается новый рассвет, когда поднимается занавес нового акта, — сказано в обращении Джонсона. — Это рассвет новой эры, в которой шансы на успех в жизни вашей семьи и вас больше не будут зависеть от того, в какой части страны вы родились.

Это телеобращение — единственное, чем отмечен торжественный момент выхода Британии из ЕС на официальном уровне. Газета The Guardian сообщала, Джонсон также устроит приём в своей резиденции на Даунинг-стрит, но круг гостей будет очень узким. Такая скромность объясняется тем, что Brexit даже после сокрушительной победы его сторонников на декабрьских парламентских выборах остаётся крайне спорным вопросом внутри Британии.

Найджел Фарадж Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Главный лоббист выхода королевства из Евросоюза и глава «Партии Brexit» Найджел Фарадж запланировал праздничный митинг на площади перед зданием парламента. Однако фейерверки и распитие алкоголя запрещены на этой территории, поэтому его сторонники скорее ограничатся размахиванием флагов и кричалками. Примерно такое же выступление устроил сам Фарадж в последний день пребывания британских депутатов в Европейском парламенте.

Знаю, вы будете по нам скучать, знаю, что вы очень хотите видеть наш флаг, но мы собираемся помахать им вам не прощание, — прокричал Фарадж, размахивая британским флагом, за что был удалён с заседания Европарламента.

Формально перестав быть частью ЕС 31 января, Великобритания продолжит оставаться в таможенном союзе и едином рынке до конца этого года. При этом, если Европарламент примет новый закон, Лондон тоже будет обязан ему подчиняться в переходный период несмотря на то, что он не участвовал в его принятии.

1 марта должны начаться переговоры Великобритании и ЕС по новым торговым отношениям. Стороны заранее обозначили свои позиции, которые противоречат друг другу. Лондон хочет, чтобы торговля между странами, как и раньше, не облагалась пошлинами, но при этом не желает подчиняться торговым регуляторам ЕС. Брюссель в свою очередь ставит доступ к нулевым тарифам в зависимость от следования общим правилам. Позицию Евросоюза можно понять: если Британия, к примеру, решит субсидировать своих фермеров, их товары станут дешевле и выиграют конкуренцию с европейскими аналогами при условии, что будут ввозиться без пошлин. Поэтому ЕС хочет ограничить Соединённое Королевство в принятии подобных решений. Впрочем, ясна и мотивация премьера Бориса Джонсона: если его страна не получит никаких преимуществ в отношениях с Евросоюзом, не понятно, зачем вообще затевалась дорогостоящая авантюра с Brexit.

Обычно переговоры по торговым соглашениям ЕС с третьими странами тянутся годами. У Британии же есть на это всего 10 месяцев, поэтому в ЕС не исключают, что за отведённое время договориться не удастся. В случае отдалённых стран вроде Канады Брюссель мог пойти на уступки и не заставлять её подчиняться всем внутренним торговым правилам союза, потому что обмен товарами между ними всё равно невысок. Лондон же, основным направлением экспорта которого является Европа, таких преференций не получит.

Есть прямая связь между торговлей и расстоянием: чем дальше вы, тем меньше торгуете, — приводит CNN слова неназванного европейского дипломата. — Поэтому, когда мы вели переговоры с Канадой, мы знали, что её неподчинение нашим стандартам не будет иметь такого же эффекта, как в случае с Великобританией.

Если торговую сделку не согласуют до конца года, получится, что Британия рано обрадовалась спасению страны от «жёсткого Brexit». Без соглашения он будет всего лишь отсрочен и коллапс на государственной границе, высокие ввозные пошлины для британских товаров и ограничение передвижений британских подданных по Европе станут новогодним «подарком» стране. По сообщению «Би-би-си», многие британцы, живущие и работающие на континенте, предпочли заранее перестраховаться и подали заявления на получение европейского гражданства.