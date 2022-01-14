В ЕС заявили, что подготовят новые санкции против России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз продолжит готовить новые санкции в отношении России совместно с партнёрами. Он подчеркнул, что объединение намерено усилить взаимодействие с США, НАТО и другими союзниками в рамках ОБСЕ. При этом Боррель выразил готовность поддерживать диалог с РФ, но не в ущерб свободе и независимости стран — членов союза, сообщает ТАСС.

ЕС продолжит подготовку новых санкций против России в тесном взаимодействии с иностранными партнёрами. Мы усилим координацию с США, НАТО и с партнёрами внутри ОБСЕ, — сказал он по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Бресте.

Боррель при этом отметил, что Евросоюз выступает за диалог с Россией и за поддержание добрых отношений.

В целом мы поддерживаем диалог с Россией, но не в ущерб нашим свободе, суверенитету, независимости, а также фундаментальным ценностям и принципам, — добавил Боррель.

Ранее Швейцария приняла решение присоединиться к санкциям ЕС против шести физических и трёх юридических лиц, которые якобы сотрудничали с частной военной компанией Вагнера. Ограничительные меры вступят в силу с 20:00 по московскому времени 14 января.

Ранее стало известно, что ЕС продлил на полгода экономические санкции в отношении России. Ограничения были введены в июле 2014 года «за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины». Затем рестрикции продлевали каждые полгода.