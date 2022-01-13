Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России

Евросоюз продлил на полгода секторальные экономические санкции в отношении России, говорится в распространённом 13 января заявлении Совета ЕС, на которое ссылается ТАСС. Ограничения были введены в июле 2014 года «за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины».

Совет принял решение продлить запретительные меры, нацеленные на конкретные секторы российской экономики, на шесть месяцев, до 31 июля 2022 года, — говорится в заявлении Совета ЕС.

В декабре 2021 года глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры Евросоюза поддержали продление экономических санкций против Москвы. Решение было принято на саммите в Брюсселе единогласно, написал он в Twitter. Мишель добавил, что главы европейских государств также призвали Москву «приступить к выполнению Минских соглашений».

Незадолго до этого депутаты Европейского парламента большинством голосов приняли резолюцию по ситуации на границе Украины, включающую призыв подготовиться к введению новых санкций против России в случае эскалации конфликта. «За» проголосовали 548 парламентариев, против выступили 69, воздержались 54 депутата.

Экономические санкции Евросоюза действуют более семи лет. Их вводили в 2014 году сроком на один год, но затем продлевали каждые полгода. В следующий раз продление санкций должно состояться в конце января.