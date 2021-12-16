В Евросоюзе согласовали продление экономических санкций против РФ

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры Евросоюза поддержали продление экономических санкций против Москвы. Решение было принято на саммите в Брюсселе единогласно, написал он в Twitter.

Лидеры ЕС единогласно согласились продлить экономические санкции против России, — отмечается в его сообщении.

Мишель добавил, что главы европейских государств также призвали Москву «приступить к выполнению минских соглашений».

Экономические санкции Евросоюза действуют более семи лет. Их вводили в 2014 году сроком на один год, но затем продлевали каждые полгода. В следующий раз продление санкций должно состояться в конце января.

Ранее стало известно, что 16 декабря депутаты Европейского парламента большинством голосов приняли резолюцию по ситуации на границе Украины, включающую призыв подготовиться к введению новых санкций против России в случае эскалации конфликта. За проголосовали 548 парламентариев, против выступили 69, воздержались 54 депутата.