Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против ЧВК Вагнера

Швейцария приняла решение присоединиться к санкциям ЕС против шести физических и трёх юридических лиц, которые якобы сотрудничали с частной военной компанией Вагнера, информация об этом опубликована Государственным секретариатом экономики (SECO). Санкции вступят в силу с 20:00 по московскому времени 14 января.

Швейцария ввела ограничения против россиянина Дмитрия Уткина, а также граждан России Дениса Харитонова, Сергея Щербакова, Андрея Трошева и Андрея Богатова. Ограничительные меры также введены против российских компаний «Велада», «Меркурий», «Евро Полис». Россиянин Александр Кузнецов внесён в санкционный список по Ливии за участие в боевых действиях в этой стране, — сообщает швейцарское ведомство.

13 декабря 2021 года Евросоюз официально ввёл санкции против ЧВК Вагнера за её действия в Сирии, Ливии и на Украине. В список включены восемь физических и три юридических лица из России. Санкции предусматривают запрет на въезд в страны ЕС и замораживание активов, а также запрет на сотрудничество.

В Брюсселе также заявили, что ограничения вводятся за подрыв процесса демократической передачи власти в африканском государстве Мали. Отмечается, что в Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии России в различных африканских cтранах. В частности, в Кремле заявляли, что никаких представителей росcийских вооружённых сил на территории Мали нет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала санкции Брюсселя нелегитимными, добавив, что они являются прямым нарушением основополагающих норм международного права, потому что ставят под сомнение суверенное право государств выбирать способы обеспечения собственной безопасности.