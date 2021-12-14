Захарова назвала санкции ЕС против ЧВК «Вагнер» нелегитимными

В МИД РФ заявили, что Евросоюз безосновательно обвинил россиян в причастности к ЧВК и считают санкции Брюсселя нелегитимными. Москва подчёркивает, что частные военные компании не подконтрольны властям России, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещённом на сайте ведомства. Ранее стало известно о введении ЕС санкций против ЧВК «Вагнер».

Развёрнутая на Западе истерия вокруг этой темы свидетельствует, прежде всего, о ревностном отношении некоторых бывших европейских метрополий к государствам Африки и Ближнего Востока, чей суверенитет и независимость они в своё время явно были вынуждены признать. На деле, однако, право этих государств на выбор услуг частных компаний на коммерческой основе, в т.ч. в сфере безопасности, ощутимо тяготит европейских партнеров, — говорится в заявлении.

Она отметила, что частные военные компании не подконтрольны официальным властям РФ. И независимые государства имеют все основания для налаживания взаимодействия с внешними партнерами по своему усмотрению.

В МИД призвали Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств-членов ООН.

Накануне главы МИД стран - членов Евросоюза приняли решение ввести санкции против российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и Мали за подрыв процесса демократической передачи власти в государстве.