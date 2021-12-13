Евросоюз официально ввёл санкции против ЧВК «Вагнер» за её действия в Сирии, Ливии и на Украине. В список включены восемь физических и трое юридических лиц из России. Санкции предусматривают запрет на въезд в страны ЕС и замораживание активов, а также запрет на сотрудничество.

Решение было принято на совещании глав МИД ЕС в Брюсcеле.

Ранее сегодня сообщалось, что главы МИД стран — членов Евросоюза на встрече в Брюсселе приняли решение ввести санкции против российской ЧВК «Вагнер» и Мали. Источник в Брюсселе заявил, что ограничения вводятся за подрыв процесса демократической передачи власти в государстве. Речь шла о Мали.

Отмечается, что в Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии России в различных африканских cтранах. В частности, в Кремле заявляли, что никаких представителей росcийских вооружённых сил на территории Мали нет.

Ранее Reuters со ссылкой на диплoматические источники сообщило о заключении сделки между властями Мали и росcийскими наёмниками, в рамках которой на территорию государства планировалось направить до тысячи россиян с целью обеспечения безопаcности чиновников и обучения малийских военных. Париж предупредил Москву о последствиях прихода ЧВК «Вагнер» в Мали.