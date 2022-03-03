В ЕС согласовали новые санкции против Белоруссии

Постоянные представители стран Евросоюза одобрили новый пакет санкций в отношении Белоруссии, говорится в сообщении французского представительства ЕС в Twitter. Отмечается, что ограничительные меры будут направлены против ряда чиновников и отраслей промышленности.

Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал новые санкции против белорусских чиновников и военных, участвовавших в российской агрессии против Украины, ряда секторов белорусской экономики, в частности деревообрабатывающего, металлургического и калийного, — говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции предполагают запрет всех белорусских товаров в ЕС. Кроме того, ограничительные меры также будут направлены против бизнесменов Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ответные российские меры на санкции западных стран должны быть проанализированы, «никто в ногу себе стрелять не собирается назло кому-то». По его словам, Москва будет действовать «с трезвой головой».

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

26 февраля президент США Джо Байден заявил, что возможной альтернативой санкциям против России может быть начало третьей мировой войны. Он подписал меморандум, предусматривающий оказание Украине немедленной военной помощи. Общая сумма выделяемых средств составляет $600 млн.