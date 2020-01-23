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Специальная следственная служба Армении проводит обыск в квартире председателя Конституционного суда республики Граира Товмасяна. Об этом сообщил его адвокат Амрам Макинян.

В квартире главы Конституционного суда Граира Товмасяна Следственная служба производит обыск, — цитирует ТАСС Макиняна.

По его словам, следователи отказались представить судебное решение, дозволяющее проводить обыск в квартире. Это, по мнению адвоката, является грубым нарушением прав его подзащитного.

При этом пресс-служба Следственной службы распространила сообщение, что заявление Макиняна не соответствует действительности, а Товмасян с адвокатами с решением суда ознакомились.

Как писал NEWS.ru, Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение главе Конституционного суда страны Граиру Товмасяну в злоупотреблении служебными полномочиями, которое по неосторожности привело к тяжким последствиям. Товмасян в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Сам он считает этот процесс политическим и отказывается давать показания. По словам Товмасяна, его неоднократно предупреждали, что если он «не пойдёт на некоторые шаги», то против него возбудят уголовное дело.

Разногласия между Товмасяном и нынешней властью Армении обострились после того, как КС принял решение отправить дело экс-президента Роберта Кочаряна в Европейский суд по правам человека для получения консультативного мнения.