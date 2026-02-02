Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 03:37

В документах Эпштейна нашли его мнение о будущем российского рубля

Джеффри Эпштейн считал, что российский рубль должен стать мировой валютой

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Финансист Джеффри Эпштейн рассматривал рубль в качестве претендента на статус следующей мировой валюты, следует из опубликованных документов по его делу. По его словам, это места должна занимать российская валюта, а не китайский юани.

Следующей по-настоящему мировой валютой должен быть российский рубль, а не китайский юань, — написал Эпштейн.

Ранее стало известно, что имя президента Франции Эммануэля Макрона более 200 раз упоминается в материалах по делу Эпштейна. В статье говорится, что некоторые электронные письма покойного бизнесмена целиком посвящены политику.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал брата короля Великобритании Карла III Эндрю дать показания перед Конгрессом США. Журналисты уточнили, что он хочет услышать показания касательно его связей с известным финансистом Эпштейном.

Кроме того, представитель бизнесмена Билла Гейтса выступил с опровержением утверждений, содержащихся в новых документах по делу Джеффри Эпштейна. В них, как передавали СМИ, финансист писал, что миллиардер якобы заразился венерическим заболеванием во время вечеринок с девушками «русского происхождения» на вилле.

