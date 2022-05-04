В ДНР в результате обстрела загорелась нефтебаза

Нефтебаза на западе Макеевки попала под удар ВСУ / Фото dan-news.info

В ДНР украинские военные обстреляли населённый пункт Макеевка. В результате загорелась нефтебаза, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 08:41 — н. п. Авдеевка — н. п. Макееевка выпущен 1 снаряд калибра 122 мм, — сказано в сообщении.

В ДНР сообщили, что в результате инцидента один человек погиб. По предварительным данным, двое получили ранения из-за обстрела.

Макеевка уже подвергалась обстрелу. Тогда по селу нанесли удары семью ракетами. В результате обстрела пострадали две женщины, их доставили в больницу.

Ранее стало известно, что ВСУ открыли огонь по Донецку «Градами». За 13 минут под обстрелом оказались два района Донецка, по ним выпустили четыре снаряда калибра 122 мм и четыре ракеты из БМ-21 «Град».