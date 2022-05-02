ВСУ открыли огонь по Донецку «Градами»

Фото Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com

Пресс-служба представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявила, что украинские войска за 13 минут обстреляли два района Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм и четыре ракеты из БМ-21 «Град». Целью обстрела ВСУ стали четыре населённых пункта, сообщается на официальном Telegram-канале ведомства.

Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 23.54 — н.п. Водяное — н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 мм; 00.07 — н.п. Красногоровка — н.п. Донецк (Кировский район): выпущено четыре ракеты из БМ21 «Град», — сказано в пресс-релизе.

При этом в пресс-службе не уточнили информацию о пострадавших в ходе обстрела.

Украинский военный ранее обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому и его правительству, выразив своё недовольство тем, что ему и его бойцам приходится ездить на старых машинах, тогда как вся обещанная Киевом помощь до них не доходит. Военный заявил, что французское посольство начало процедуру разбирательства, потому что до бойцов не доходит и гуманитарная помощь, направленная западными странами на Украину. Военнослужащий объяснил, что ездит на собственной машине 1996 года выпуска с прицепом, на котором размещено его оружие. Так же поступают его сослуживцы.