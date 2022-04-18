Украинские войска обстреляли Макеевку, под обстрел попал автобус

Вооружённые формирования Украины обстреляли город Макеевка в Донецкой области. Как сообщается в Telegram представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, огонь был открыт в 14:30 с направления населённого пункта Ласточкино с применением реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». При этом в зоне поражения находился автобус № 34, который следовал по маршруту из Макеевки в Ясиноватую. Корреспондент NEWS.ru взял комментарии у очевидцев.

По данным Штаба территориальной обороны ДНР, всего было выпущено десять ракет, под обстрел попал посёлок городского типа Землянки. В результате обстрела зафиксированы повреждения жилых домов по улицам Фрунзе, Комсомольской и Шевченко. Кроме того, корреспондент уточнил, что один из снарядов попал прямо под колёса автобуса.

Перед нами было около семи прилётов, пострадала маршрутка на наших глазах. Наша машина тоже пострадала, мы остались живы чудом, — рассказал один из военнослужащих, чья техника шла вслед за автобусом.

По его словам, в маршрутке оказались ранены две женщины, которым местные жители оперативно оказали медпомощь: они были направлены в больницу населённого пункта Ясиноватая. Сейчас сотрудники МЧС ликвидируют утечку газа и тушат пожары, возникшие в результате обстрела. Военнослужащий подтвердил, что обстрел был произведён по кварталам мирных жителей.

Ехали, вдруг взрыв, мы сразу нагнулись <...>. Не было страха, потому что [всё произошло очень] резко, мы не поняли, — рассказали пассажирки автобуса.

По их словам, предыдущий снаряд попал в дорогу перед маршруткой и обстрел самой маршрутки начался уже после того, как перед автобусом расчистили дорогу. Один из местных жителей, обеспечивших укрытие в подвале для пассажиров, также рассказал о двух случаях обстрела. Он уточнил, что люди находились в состоянии шока, однако сами местные жители к подобным обстрелам «привыкли».

Два новых уголовных дела по фактам массированных обстрелов населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик ранее возбудил Следственный комитет России. По имеющимся данным, с 15 по 16 апреля были обстреляны объекты гражданской инфраструктуры в городах Первомайске и Рубежное Северодонецкого района, а также в населённых пунктах Донецкий Кировского района и Калиново Попаснянского района ЛНР. Массированный артиллерийский и миномётный обстрел вёлся со стороны ВСУ, стрелявшие использовали тяжёлые виды вооружения, имеющие высокие поражающие свойства.