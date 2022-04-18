Минобороны показало последствия ракетного обстрела фермы в Запорожье

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В Японии на аукционе местный житель приобрёл килограмм скрученных вручную чайных листьев за 1,96 млн иен (около $15,5 тысячи). Это рекордная сумма за всю историю проведения подобных торгов, сообщает агентство Kyodo.

Мы смогли приобрести чай хорошего цвета и формы, — отметил оптовый торговец Нацуки Вада. Аукционы чая ежегодно проходят в апреле в городе Сидзуока. В одноименной префектуре, которая находится в центральной...