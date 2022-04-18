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Минобороны показало последствия ракетного обстрела фермы в Запорожье

09:47, 18 апреля 2022
Минобороны показало последствия ракетного обстрела фермы в Запорожье Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Министерство обороны России опубликовало в своём Telegram-канале видео с последствиями ракетного удара по фермерскому хозяйству в населённом пункте Токмак Запорожской области. По информации ведомства, удар был, предположительно, нанесён тактическим ракетным комплексом «Точка-У».

Здания и постройки частного сельхозпредприятия полностью уничтожены и восстановлению не подлежат, — уточнили в Минобороны.

Два новых уголовных дела по фактам массированных обстрелов населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик ранее возбудил Следственный комитет России. По имеющимся данным, инциденты произошли с 15 по 16 апреля, были обстреляны объекты гражданской инфраструктуры в городах Первомайске и Рубежное Северодонецкого района, а также населённых пунктах Донецкий Кировского района и Калиново Попаснянского района ЛНР. Массированный артиллерийский и миномётный обстрел вёлся со стороны ВСУ, заявляют в ведомстве. При этом стрелявшие использовали тяжёлые виды вооружения, имеющие высокие поражающие свойства.

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