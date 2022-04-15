СК возбудил два новых дела из-за обстрелов населённых пунктов в ДНР и ЛНР

Два новых уголовных дела по фактам массированных обстрелов населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик возбудил Следственный комитет России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. По имеющимся данным, инциденты произошли с 15 по 16 апреля.

По фактам обстрелов военнослужащими Вооруженных сил Украины и другими украинскими воинскими формированиями населенных пунктов ЛНР и ДНР, приведших к гибели, ранению людей и повреждению инфраструктуры, возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации), — говорится в сообщении.

Согласно информации СК, с 15 по 16 апреля были обстреляны объекты гражданской инфраструктуры в городах Первомайск и Рубежное Северодонецкого района, а также населённых пунктах Донецкий Кировского района и Калиново Попаснянского района ЛНР. Массированный артиллерийский и миномётный обстрел вёлся со стороны ВСУ, заявляют в ведомстве. При этом стрелявшие использовали тяжёлые виды вооружения, имеющие высокие поражающие свойства.

В результате пострадали трое мирных жителей Рубежного, в том числе подросток 2005 года рождения. Повреждения получили больница, детский сад и школа в Первомайске, жилые дома в посёлке городского типа Донецкий.

Также под обстрел попали объекты гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке Мариуполе и Ясиноватой. За медицинской помощью обратились 14 человек. Одна женщина погибла.

Ранее в ООН опубликовали данные о погибших мирных жителях на Украине. Согласно отчёту управления верховного комиссара ООН по правам человека, на Украине с 24 февраля погибли 1892 мирных жителя, в том числе 153 ребёнка. В большинстве случаев причиной гибели называют применение взрывных устройств с обширной зоной поражения. В организации подчёркивают, что реальные цифры погибших могут быть гораздо выше, поскольку данные из зон, где велись ожесточённые бои — Мариуполя, Изюма, Бородянки и ряда других населённых пунктов — задерживаются и ожидают подтверждения.