В ООН опубликовали данные о погибших мирных жителях на Украине

Согласно отчёту управления верховного комиссара ООН по правам человека, на Украине с 24 февраля погибли 1892 мирных жителя, в том числе 153 ребёнка. В большинстве случаев причиной гибели называют применение взрывных устройств с обширной зоной поражения.

По данным ООН, в Донецкой и Луганской областях погибли 675 мирных жителей, 1282 человека получили ранения. При этом на территориях, контролируемых ДНР И ЛНР, погибли 75 человек, в подконтрольных Киеву зонах — 600 человек.

В других регионах Украины — Киеве, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и ряде других областей — погибли 1217 человек. Ранены 1276.

Эксперты ООН причиной большей части гражданскитх смертей называют применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, включая обстрелы из тяжёлой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

В организации подчёркивают, что реальные цифры погибших могут быть гораздо выше, поскольку данные из зон, где велись ожесточённые бои — Мариуполя, Изюма, Бородянки и ряда других населённых пунктов — задерживается и ожидает подтверждения.

Также ООН сообщает о том, что после начала российской спецоперации к 9 апреля свои дома покинули 11,4 млн граждан Украины. Из страны уехали более 4,3 млн человек, ещё 7,1 млн сменили место проживания в пределах государства.

Основнся часть беженцев — порядка 2,5 млн — отправилась в Польшу.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР. При этом, как изначально утверждали военные, гражданскому населению ничто не угрожает.