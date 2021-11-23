В ДНР рассказали об опасности для Донбасса помощи Запада Украине

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе может усугубиться, если Запад продолжит оказывать поддержку Киеву. Такое мнение высказал представитель непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров. Его слова приводит РИА Новости.
Если поддержка Запада продолжится, Киев может и дальше усугублять ситуацию без каких-либо гарантий, что он удержится от соблазна полномасштабных боевых действий, — сказал Никоноров.
Ранее Депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии «Слуга народа», глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации комитета парламента по нацбезопасности Игорь Копытин подтвердил, что украинские военные применили противотанковый ракетный комплекс Javelin в Донбассе. Также об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.