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В ДНР рассказали об опасности для Донбасса помощи Запада Украине

Представитель ДНР Никоноров сообщил, что Киев может ухудшить ситуацию в Донбассе при поддержке Запада
00:49, 24 ноября 2021
В ДНР рассказали об опасности для Донбасса помощи Запада Украине Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе может усугубиться, если Запад продолжит оказывать поддержку Киеву. Такое мнение высказал представитель непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров. Его слова приводит РИА Новости.

Если поддержка Запада продолжится, Киев может и дальше усугублять ситуацию без каких-либо гарантий, что он удержится от соблазна полномасштабных боевых действий, — сказал Никоноров.

Ранее Депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии «Слуга народа», глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации комитета парламента по нацбезопасности Игорь Копытин подтвердил, что украинские военные применили противотанковый ракетный комплекс Javelin в Донбассе. Также об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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