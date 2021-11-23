В ДНР рассказали об опасности для Донбасса помощи Запада Украине

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Разведывательные службы Украины, Великобритании и США обменялись данными о скоплении российских войск близ украинской границы. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, его слова приведены на сайте оборонного ведомства страны.

Делегация Украины, которую возглавлял Резников, находилась в Вашингтоне с визитом 18-19 ноября. По словам министра, за это время у него состоялись две встречи с министрами обороны Великобритании Берном Уоллесом и...