В ДНР назвали утилем большую часть оружия, поставленного Украине Представитель ДНР Гагин: большая часть поставленного Украине оружия является утилем

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Советник главы правительства ДНР Ян Гагин заявил, что большой процент оружия, которое Украине поставляет Запад, не годен к применению. Это утиль, как правило, с истёкшим сроком хранения, отметил он в беседе с РИА Новости.

Большая часть военной техники, боеприпасов различных систем, которые переданы, причём на небезвозмездной основе, Украине европейскими партнёрами, — это утиль. Это, скажем, какие-то изделия, которые либо с истёкшим сроком хранения, либо они не обслуживались должны образом, либо они хранились не в нужных условиях, но процент срабатывания там невелик, — подчеркнул Гагин.

Неэффективность западного оружия, по его мнению, можно объяснить либо тем, что им прежде пользовались «неквалифицированные бойцы», либо тем, что в Европе решили «почистить» старые арсеналы под видом почти гуманитарной помощи, причём платной.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна будет увеличивать поставки оружия Украине до тех пор, пока Киев будет в этом нуждаться. Джонсон отметил, что Британия стала одной из первых стран, которая послала Киеву противотанковые ракеты.