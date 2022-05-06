Британия пообещала увеличить поставки вооружения Украине

Борис Джонсон / Фото Han Yan/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна будет увеличивать поставки оружия Украине до тех пор, пока Киев будет в этом нуждаться. Об этом Джонсон заявил в ходе благотворительного мероприятия по сбору денег, организованном посольством Украины в Лондоне, пишет ТАСС.

Джонсон отметил, что Британия — одна из первых стран, которая послала Киеву противотанковые ракеты, когда в январе российские войска сосредоточивались на границе с Украиной.

Я хочу, чтобы вы знали, и я сказал это [президенту Украины] Владимиру [Зеленскому] ранее сегодня во время нашего разговора, мы продолжим наращивать эти усилия настолько долго, насколько Украина будет хотеть нашей помощи и нуждаться в ней, — заявил британский премьер.

Канцелярия Джонсона сообщала до этого, что он и Зеленский обсудили «поставку оружия более дальнего радиуса действия для предотвращения бомбардировок гражданских лиц». При этом британский премьер выразил уверенность, что «Украина снова поднимется».

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Лондон подготовил новый пакет военной помощи Киеву на сумму 300 млн фунтов стерлингов ($375 млн). Выступая по видеосвязи перед депутатами Верховной рады, он заверил, что Великобритания и её союзники продолжат помогать Украине оружием.