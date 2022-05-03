Лондон подготовил новый пакет военной помощи Киеву на $375 млн

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Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Лондон подготовил новый пакет военной помощи Киеву на сумму в 300 млн фунтов стерлингов ($375 млн). Выступая по видеосвязи перед депутатами Верховной рады, он заверил, что Великобритания и её союзники продолжат помогать Украине оружием, передаёт телеканал Sky News.

По словам Джонсона, украинские военные получат тысячи приборов ночного видения, радары и беспилотники большой грузоподъёмности. Кроме того, Великобритания отправит на Украину ракеты Brimstone, противокорабельные ракетные системы и бронемашины для эвакуации людей.

Мы усиливаем и ускоряем эту помощь, работая вместе с более чем десятком стран, которые осуществляют поставки в вашу страну. Мы посылаем тысячи единиц танков и бронированных машин, — заявил британский премьер.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал военными преступниками лидеров стран, которые поставляют оружие Украине, и заявил, что они должны быть привлечены к ответственности. Парламентарий отметил, что из-за них народы европейских стран могут быть втянуты в «большие проблемы».