«Военные преступники»: Володин о лидерах стран, поставляющих оружие Украине Володин предложил привлечь к ответственности лидеров стран, поставляющих оружие на Украину

Спикер Госдумы Вячеслав Володин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Европе стали забывать о трагедии Второй мировой войны и цене, заплаченной за освобождение от фашизма, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Короткая историческая память» может привести к «большим проблемам», написал он в Telegram-канале. По мнению парламентария, в них могут быть втянуты народы европейских стран, чьи лидеры приняли решение о поставках вооружения Украине.

Все главы государств, принявших решение о поставках оружия [Украине], запятнали себя и должны быть привлечены к ответственности как военные преступники, — уверен парламентарий.

Он отметил, что европейские лидеры никак не отреагировали на трагедию в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года и ничего не предпринимали для защиты жителей Донбасса. Теперь же они «делают всё, чтобы гибли славяне на Украине».

Ранее председатель нижней палаты российского парламента назвал президента Украины Владимира Зеленского «игрушкой в руках Вашингтона». По его мнению, Запад рассматривает жителей Украины как «расходный материал», поэтому будет финансировать Киев и накачивать его оружием, чтобы военные действия велись «до последнего украинца».