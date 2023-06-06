В Дании рассказали об ожиданиях Запада от России Премьер-министр Дании Фредериксен: союзники Киева ждут от РФ сигнала о решении конфликта

Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что союзники Украины ждут от России сигнала о мирном урегулировании текущего конфликта, передает РИА Новости. Глава датского правительства при этом добавила, что «для танго нужны двое», но, по ее словам, никто из западных партнеров Киева не будет делать каких-либо шагов без одобрения украинского руководства.

Думаю, мы все очень заинтересованы в мире... Мы все еще нуждаемся в сигнале со стороны России, — сказала Фредериксен.

На встрече с американским президентом Джо Байденом глава кабмина Дании подчеркнула важность роли США в поддержании мира в Европе.

Ранее глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» представил план мирного урегулирования российско-украинского конфликт. План главы Минобороны состоит из нескольких пунктов, включающих немедленное прекращение огня обеими сторонами, отвод войск на 15 км от текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны, а также проведение организованных ООН референдумов на «спорных территориях».