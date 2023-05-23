В Чехии предрекли Зеленскому проблемы Бывший чешский дипломат Друлак: Зеленскому придет конец с прекращением помощи Запада

Фото: Filip Singer / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший чешский дипломат Петр Друлак рассказал Parlamentní listy, что положение президента Владимира Зеленского на Украине держится на поддержке Запада. По его словам, украинский лидер это прекрасно понимает. Друлак добавил, что Зеленский хочет выиграть время, пытаясь убедить мировых лидеров в актуальности поддержки Киева.

Зеленский хорошо понимает: как только западная поддержка Украины ослабнет, с ним будет покончено, — сказал Друлак.

Он выразил мнение, что Зеленскому посоветовали самостоятельно убедить европейских лидеров активнее участвовать в финансовой поддержке Киева. Друлак подчеркнул, что в США активно набирает обороты движение против отправки вооружения Украине.

Ранее обозреватель издания Financial Times Гидеон Рахман заявил, что военная помощь Украине со стороны западных стран находится под угрозой, а саммит «Большой семерки» (G7) в японской Хиросиме может стать высшей точкой поддержки Киева. Журналист пояснил, что западные страны не смогут и дальше оказывать поддержку Киеву в случае провала контрнаступления. Он указал на нарастающее недовольство в США и Европе из-за дефицита боеприпасов, которые поставляются Украине.