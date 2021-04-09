В Британии посмеялись над статьёй о «сеющих хаос» подлодках РФ

Таблоид The Sun разместил материал о «тайной российской флотилии» подводных лодок, которая может «искалечить» и «погрузить в хаос» Британию. В нём отмечается, что скрывающиеся под водой корабли якобы могут перерезать подводные интернет-кабели.
Заявление авторов публикации о создании в России такой флотилии якобы для нанесения «катастрофического по своим последствиям» удара по Западу читатели издания
Не могли бы вы сказать нам, когда именно это произойдёт? Скоро устанавливаю новую кухню, поэтому хочу быть уверенным, что куплю бытовую технику по самой низкой цене. Без Интернета я заплачу гораздо больше, — пошутил один из них.
Другие также отнеслись к публикации не серьёзно: «И зачем им это делать? Абсолютная чушь», «Мы все это слышали раньше, никто не перерезает интернет-кабели», «Могут... Но не будут... Просто ещё одна пугающая история».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия создала тайный северный флот из подводных лодок, цель которых погрузить Британию в хаос. Об этом заявляют в Лондоне. Британские специалисты на полном серьёзе уверяют, что сейчас эти подлодки скрываются на дне океана и ждут случая, чтобы с помощью роботизированных рук перерезать ключевые интернет-кабели, которые помогают экономике страны справляться с последствиями кризиса.