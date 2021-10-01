В Британии назвали нависшую над Путиным угрозу

Партия КПРФ добилась больших успехов на выборах в Госдуму, из-за чего Кремлю придётся оказать на неё жёсткое давление, чтобы не утратить контроль над коммунистами. Об этом Bloomberg заявил сотрудник лондонского Королевского института оборонных исследований Марк Галеотти. По его словам, эта партия превращается в проблему, с которой российскому лидеру придётся разбираться.

На последних выборах КПРФ добилась больших успехов, какими не может похвастаться ни один соперничающий с ними блок. Она превращается в проблему, с которой Путину придётся разбираться. Эта партия обладает единственным в стране мощным политическим аппаратом, который не зависит от Кремля, — сказал Галеотти.

Он также отметил, что коммунистическая партия действует заодно с Кремлём до тех пор, пока её лидером является Геннадий Зюганов. Однако у российских властей появятся проблемы, если лидерами КПРФ станут молодые политики. В качестве примера эксперт привёл депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко.

Ранее Зюганов заявил, что КПРФ весьма успешно выступила на прошедших выборах в Госдуму, коммунистов услышала «глубинная Россия». Он связал хорошие результаты с тем, что партия представила «полноценную программу, бюджет развития и 12 ключевых законов, которые помогут стране выбраться из системного кризиса».

В этом году выборы проходили три дня, с 17 по 19 сентября, ежедневно с 08:00 до 20:00. Всего было назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 российских регионах. Половина депутатов была избрана по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам. Итоговая явка на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму в Москве составила 96,5%.