В Бразилии раскритиковали «отмену» России Западом Глава МИД Бразилии: санкции и попытки отменить Россию не помогают переговорному процессу

Фото: Ton Molina / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава МИД Бразилии Мауро Виейра заявил, что попытки Запада «отменить» Россию никак не способствуют началу переговорного процесса по разрешению конфликта на Украине, передает РИА Новости. Министр подчеркнул, что этому не помогают и односторонние санкции, которые были введены с начала специальной операции. По его словам, эти действия США и их партнеров лишь усиливают конфронтацию с Москвой.

Мы предостерегаем о рисках «отмены» России и односторонних санкций, которые никак не помогают построению переговорного процесса, — сказал Виейра.

По его словам, Западу необходимо сохранять каналы связи для достижения скорейшего разрешения происходящего на Украине.

Ранее издание Politico со ссылкой на неназванный источник в правительстве Бразилии сообщило, что страна не станет помогать Украине, несмотря на давление со стороны европейских стран. Собеседник издания отметил, что «британцы достаточно умные, чтобы понимать, что идеального мира не существует». Такое же мнение журналистам высказал чиновник из Чили, который добавил, что помощь Украине — это «вопрос великих держав». По его словам, Латинская Америка не будет помогать Киеву.