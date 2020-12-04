В Болгарии оценили стрельбу на границе РФ и Украины

https://static.news.ru/photo/3b9bb640-36aa-11eb-8f62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Болгарские читатели издания «Сега» негативно отнеслись к инциденту со стрельбой на границе России и Украины, когда три вооружённых человека попытались прорваться на территорию Белгородской области.

Об инциденте рассказали в ФСБ, отметив, что ответным огнём российских пограничников один из нарушителей был убит, а двое других вернулись на территорию Украины.

В комментариях болгары недоумевали , почему именно такой способ был выбран для пересечения границы: «А почему эти украинцы не въехали в Россию легально, через КПП и без оружия, а захотели и попытались проникнуть в страну незаконно?», «Легально попасть в страну можно только через КПП. Остальных надо либо арестовывать, либо отстреливать», «Видимо, есть желающие (особенно за океаном) проверить, как охраняется граница. Вот и допрыгались».

Ранее NEWS.ru сообщал, что три неизвестных человека с оружием попытались прорваться в Россию с территории Украины. Нарушители открыли огонь, когда пограничники попытались их задержать. Завязалась перестрелка, в результате которой один злоумышленник был застрелен.