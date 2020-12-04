В Болгарии оценили стрельбу на границе РФ и Украины

Болгарские читатели издания «Сега» негативно отнеслись к инциденту со стрельбой на границе России и Украины, когда три вооружённых человека попытались прорваться на территорию Белгородской области.
Об инциденте рассказали в ФСБ, отметив, что ответным огнём российских пограничников один из нарушителей был убит, а двое других вернулись на территорию Украины.
В комментариях болгары
Ранее NEWS.ru сообщал, что три неизвестных человека с оружием попытались прорваться в Россию с территории Украины. Нарушители открыли огонь, когда пограничники попытались их задержать. Завязалась перестрелка, в результате которой один злоумышленник был застрелен.