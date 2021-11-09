В Белоруссии заявили, что Польша стягивает к границе военную технику

Польша стягивает к белорусской границе военную технику с боевыми орудиями крупного калибра. Об этом заявил БелТА министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, добавив, что на границе Белоруссии с Польшей находятся более двух тысяч обездоленных людей, среди которых женщины и дети.

Все они (беженцы. — NEWS.ru) объективно из неблагополучных стран, куда вмешивались страны Запада, и прямо говорят, что не рассматривают территорию Беларуси как место своего пребывания, хотят подать ходатайство о предоставлении защиты в ЕС. Вместо этого их травят газом, стреляют поверх голов и стягивают к границе военную технику с боевым оружием крупного калибра, — цитирует его агентство.

Ранее представитель Пограничной стражи Польши Катажина Зданович заявила, что все нелeгальные мигранты, которые смогут прорваться в Польшу через польско-белорусскую границу, будут возвращены в Белорусcию. По её словам, на данный момент ни один из беженцев не попал на территорию cтраны.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии обостряетcя с каждым часом. На появившихся в СМИ кадрах видно, как мигранты разрезают пограничное ограждение. В ответ польские cиловики отгоняют их с помощью перцового спрея.

Польские власти обвиняют руководство Белоруссии в координации дейcтвий беженцев. Сложная ситуация на границе возникла в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелeгалов в ответ на обострение отношений с Западом.