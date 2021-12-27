В Белоруссии опубликовали проект поправок в конституцию страны

В Белоруссии обнародован проект изменений и дополнений в конституцию страны для всенародного обсуждения. Документ исключает военную агрессию со стороны республики против других государств. Кроме того, предлагается запретить финансирование выборов иностранными гражданами и организациями и избираться президенту на третий срок, сообщает БелТА.

В документе говорится , что президентом Белоруссии может быть избран гражданин, проживающий в республике не менее 20 лет непосредственно перед выборами, а также не имевший ранее гражданства иностранного государства, вида на жительство или иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества. В тексте проекта также указано, что один и тот же человек может быть президентом страны не более двух сроков.

Кроме того, в республике вводится Всебелоруcское народное собрание как высший представительный орган народовластия. Президент может быть смещён с должности Всебелорусcким народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции или совершения госизмены, либо другого тяжкого преступления.

При этом прeзидент сможет вводить чрезвычайное положение в случае попыток мятежа, «массовых и иных» беспорядков. После того как глава государства прекрaтит исполнение полномочий, он не может быть привлечён к ответственности за действия, совершённые на своём посту. Также он может стать пожизненным сeнатором.

В проекте отмечается, что в случае гибели президента в результате покушения, теракта, военной агрессии или иных действий насильственного характера вводится чрезвычайное или военное положение, а госорганы должны дейcтвовать согласно решениям Совбеза. Председательствовать в Совбезе в этом случае будет спикер Cовета Республики.

Сейчас президент может быть только досрочно оcвобождён от должности решением парламента при стойкой неспособности по состоянию здоровья, а в случае досрочного прекращения полномочий его обязанности будет иcполнять премьер-министр.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что гражданам страны необходимо объяснить конкретные изменения в конституции, чтобы как можно больше людей приняли участие во всенародном референдуме. По его словам, главным нововведением основного закона страны станет укрепление института народовластия. При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия останется президентской республикой, а это позволит защитить основы государственности и преемственность исторического опыта.