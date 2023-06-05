В Баку назвали популистским заявление Еревана о мирном процессе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД Азербайджана назвал популистским заявление о приверженности Еревана мирному процессу, говорится на сайте азербайджанского дипведомства. Утверждается, что Ереван «удерживает восемь азербайджанских сел, несмотря на достигнутые письменные и устные соглашения», а также, что армянские Вооруженные силы полностью не выведены с ряда территорий.

[Армения] до сих пор удерживает восемь азербайджанских сел, несмотря на достигнутые письменные и устные соглашения, не вывела полностью свои силы с азербайджанской территории, продолжает военные провокации. В этом контексте популистское заявление Армении о приверженности мирному процессу не вписывается ни в какую логику, — говорится в сообщении.

В МИД также подчеркнули, что Ереван нарушил девятый пункт трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и до сих пор не восстановил транспортное сообщение между Нахчываном и основной частью Азербайджана. В заявлении также утверждается, что армянская сторона «под разными предлогами затягивает процесс, вместо того, чтобы обеспечить строительство новых транспортных коммуникаций».

1 июня прошла пятисторонняя встреча в Кишиневе, на которой лидеры Армении, Азербайджана, Германии, Франции и глава Евросовета обсудили вопросы безопасности жителей Карабаха, разблокирование региональной транспортной и экономической инфраструктуры, а также делимитацию армяно-азербайджанской границы. Также в ходе переговоров поднимался вопрос заключения соглашения о нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова пройдут 12 июня в Вашингтоне.