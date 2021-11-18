В Минобороны Азербайджана заявили о новой перестрелке на границе с Арменией

В Минобороны Азербайджана заявили об очередной перестрелке на границе с Арменией, сообщается на официальном сайте оборонного ведомства. Отмечается, что были обстреляны позиции Азербайджана на Товузском направлении. Ранее при посредничестве российской стороны Баку и Ереван договорились об установлении режима прекращения огня на границе, который действует с 17:30 (мск) 16 ноября.

18 ноября с 14:10 подразделения вооружённых сил Армении с позиций в направлении села Чинарлы Шемшеддинского района вновь без какой-либо причины подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в направлении села Кёханаби Товузского района, — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что огонь был подавлен ответными мерами. Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

Ранее Минобороны Армении заявило о нарушении режима прекращения огня со стороны Вооружённых сил Азербайджана на армяно-азербайджанской границе. Огонь был подавлен ответными действиями, ситуация на настоящий момент остаётся относительно стабильной, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным азербайджанского оборонного ведомства, в ходе столкновений на границе 16 ноября погибли семеро военных Азербайджана, один военнослужащий Армении, а также 13 оказались в плену.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.