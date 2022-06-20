В Австралии заявили об отправке в Киев первых бронетранспортеров Минобороны Австралии: Украине отправлены первые четыре бронетранспортера M113AS4

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Бронетранспортер M113AS4

Министерство обороны Австралии заявило, что Канберра отправила в Киев первые четыре бронетранспортера M113AS4 из 14 обещанных. Боевые машины с базы в Эмберли доставят в Европу украинским самолетом Ан-124, пишет РИА Новости.

Первые четыре бронетранспортера M113AS4, передаваемые Украине, покинули базу Королевских военно-воздушных сил в Эмберли на прошлой неделе. Загруженные в украинский самолет Ан-124, эти четыре машины — первые из 14 бронетранспортеров M113AS4, которые предоставит Австралия, — отмечается в публикации.

Минобороны Австралии включило в пакет помощи Украине и другие бронетранспортеры — Bushmaster. Кроме того, Канберра обещала обеспечить Киев гаубицами M777, противотанковым оружием, беспилотниками, боеприпасами и личным снаряжением для военнослужащих. Пакет военной помощи оценивается почти в $198 млн (более 285 млн австралийских долларов).

Ранее стало известно, что власти США закупят оружие для поставок Украине на сумму около $1 млрд. В пакет войдут противокорабельные ракетные системы, артиллерийские ракеты и снаряды для гаубиц. Помощь могут разделить на две категории: передача избыточных средств обороны из запасов США и другого оружия по программе ленд-лиза.