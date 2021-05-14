В Армении создан новый политический блок

https://static.news.ru/photo/a92525d6-b565-11eb-aad4-96000091f725_660.jpg Серж Саргсян Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Для участия в досрочных парламентских выборах в Армении партии экс-президента страны Сержа Саргсяна и бывшего главы спецслужбы Артура Ванецяна создали политический блок «Честь имею», сообщает ТАСС.

Блок «Честь имею» объединит Республиканскую партию Саргсяна и движение «Родина» Ванецяна. Выборы намечена на 20 июня.

Цели блока — победить на выборах и изгнать позорную, капитулирующую власть, которая поставила под угрозу будущее народа и государственности, восстановить полный суверенитет Армении, чтобы вернуть наш народ к праву жить в мире и безопасности, — цитирует агентство Саргсяна.

Ранее парламент Армении на спецзаседании во второй раз не выбрал премьер-министра страны, вновь отклонив кандидатуру Никола Пашиняна, которую внесла на рассмотрение правящая фракция «Мой дом». В этом случае, согласно конституции страны, парламент должен быть распущен и назначены новые выборы.

Бывший премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку 25 апреля. Это решение стало необходимым для проведения досрочных выборов в республике.