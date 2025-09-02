Ушел из жизни звезда «Танцев с волками» и «Зеленой мили» В Канаде на 74-м году жизни умер актер Грэм Грин

В больнице Торонто умер голливудский актер Грэм Грин, сообщает New York Post со ссылкой на представителя 73-летнего артиста. По его словам, актер «проиграл в схватке с болезнью».

В последние дни жизни с ним рядом была его супруга, детей у пары не было. Актер родился 22 июня 1952 года в индейской резервации Сикс-Нейшенс в Канаде, он был представителем народа онейда. В 1990 году Грин снялся в оскароносной картине «Танцы с волками» и был номинирован на «Оскар».

Он сыграл в 189 фильмах, среди которых «Король Талсы», «Сумерки», «Крепкий орешек» и «Зеленая миля». Кроме того, он получил премию Грэмми за озвучивание детского аудиопроекта.

Ранее стало известно, что в США на 43-м году жизни скончалась телерадиоведущая и диджей Селеста Уилсон. Причиной смерти молодой женщины стал сердечный приступ.

В последнее время Селеста вела воскресное новостное шоу на канале ABC. Она родилась в Новом Орлеане и получила степень магистра журналистики в Аризоне. Свою карьеру она начала как диджей на радио.