Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 12:32

Ушел из жизни звезда «Танцев с волками» и «Зеленой мили»

В Канаде на 74-м году жизни умер актер Грэм Грин

Грэм Грин Грэм Грин Фото: RW via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

В больнице Торонто умер голливудский актер Грэм Грин, сообщает New York Post со ссылкой на представителя 73-летнего артиста. По его словам, актер «проиграл в схватке с болезнью».

В последние дни жизни с ним рядом была его супруга, детей у пары не было. Актер родился 22 июня 1952 года в индейской резервации Сикс-Нейшенс в Канаде, он был представителем народа онейда. В 1990 году Грин снялся в оскароносной картине «Танцы с волками» и был номинирован на «Оскар».

Он сыграл в 189 фильмах, среди которых «Король Талсы», «Сумерки», «Крепкий орешек» и «Зеленая миля». Кроме того, он получил премию Грэмми за озвучивание детского аудиопроекта.

Ранее стало известно, что в США на 43-м году жизни скончалась телерадиоведущая и диджей Селеста Уилсон. Причиной смерти молодой женщины стал сердечный приступ.

В последнее время Селеста вела воскресное новостное шоу на канале ABC. Она родилась в Новом Орлеане и получила степень магистра журналистики в Аризоне. Свою карьеру она начала как диджей на радио.

актеры
Канада
смерти
болезни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не только немцы»: общественник раскрыл, кто строил концлагеря для детей
ВСУ пригрозили ответом за погибших на минном поле гражданских под Курском
Россиянин отделался условкой за потасовку с полицейским в аэропорту
Юная королева красоты погибла в ДТП на «дороге смерти»
В России зафиксировали двукратный рост спроса на туры в Китай
Сбежавших из СИЗО на Урале террористов объявили в федеральный розыск
Эвакуация в Ростове, подростки-террористы: как ВСУ атакуют РФ 2 сентября
10 лучших рецептов из яблок: от классической шарлотки до соуса
В ГД рассказали, как детей в России учили истории по учебникам фонда Сороса
Психолог рассказала, какое занятие помогает справляться с эмоциями
«Моя личная месть»: убийца Парубия раскрыл свой мотив на суде
В Кремле обозначили, с кем будет Путин на параде в Пекине
Число жертв сильного землетрясения в Афганистане превысило тысячу
Кнутов объяснил нашумевшую карту Украины с брифинга Герасимова
Раскрыта личность убийцы экс-спикера Верховной рады
Скончалась артистка, на лечение которой собирал деньги Цыганов
Герой России назвал ответственных за проблемы в системе образования России
Подросток из Ижевска показал, где хранил рюкзак с бомбой для подрыва завода
«Вы знали, что Дональд Трамп чеченец?»: Кадыров выложил видео с главой США
«Сильно устарел»: в Госдуме высказались о будущем закона «О ветеранах»
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.