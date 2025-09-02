В Москве поставили спектакль с необычными актерами

В Москве поставили спектакль «Маленькие трагедии» с актерами-любителями, сообщает телеканал 360.ru. Отмечается, что на сцену вышли бухгалтеры, банковские служащие и менеджеры.

Я играю на сцене с профессиональными актерами. Я явлюсь любителем, который плотно занимается чуть больше года театром, — рассказал актер Дмитрий Бойко.

Четыре действия драмы Александра Пушкина разворачиваются в условном пространстве вне времени с отсылками к Средневековью, СССР и современности. В них скупой танцует с манекеном, герцогиня посещает спа, а Моцарт отправляется на терапию. Также в постановке присутствуют современные мемы.

Ранее американский режиссер Вуди Аллен заявил об отсутствии предложений о работе из России. Он отметил, что пока не планирует снимать здесь фильмы, однако не исключил такой возможности при поступлении интересного сценария. Аллен также выразил готовность приехать в страну и вспомнил свои визиты в Москву и Санкт-Петербург.