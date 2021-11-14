Украинские военные дезавуировали заявление о намерении уничтожать мигрантов

Украинские военные опровергли своё намерение уничтожать мигрантов в случае прорыва границы, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 61-й отдельной пехотной егерской бригады Украины намерены уничтожать «замаскировавшихся под нелегальных мигрантов», которые попытаются прорваться на территорию Украины.

Теперь пресс-служба бригады уточнила, что уничтожать будут не мигрантов, а диверсантов, которые могут себя за них выдавать.

Военнослужащие 61-й ОПЕБр ни в коем случае не будут применять оружие против мигрантов. Вместе с тем под видом мигрантов могут проникать диверсионно-разведывательные группы противника, и именно для борьбы с ними предназначена наша часть, — передаёт агентство.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов заявил, что Украина адекватно ответит в случае инцидента, аналогичного прорыву беженцев через белорусско-польскую границу. По его словам, сил и средств у страны достаточно.

Накануне примерно 50 мигрантам удалось прорваться из Белоруссии на территорию Польши. Часть из них уже задержана. Инцидент произошёл 13 ноября в районе Стажин. В розыске прорвавшихся нелегалов участвовали сотрудники полиции, военнослужащие и пограничники Польши.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.