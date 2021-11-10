На Украине пообещали адекватно ответить на прорыв мигрантов через границу

В случае инцидента, аналогичного прорыву беженцев через белорусско-польскую границу, реакция Украины будет адекватной. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов, сообщает РИА Новости. По его словам, данный вопрос уже обсуждался с президентом Владимиром Зеленским.

Алгоритм действий будет адекватный, в соответствии с нашим законодательством. Сил и средств будет больше, чем достаточно, — сказал Данилов.

Он пояснил, что руководители силовых ведомств доложили Зеленскому о ситуации с мигрантами и получили от главы государства соответствующие распоряжения.

Минувшей ночью через польско-белорусскую границу прорвались две большие группы курдских беженцев. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что впоследствии все они были задержаны. Предполагается, что нелегалов отправят на родину.

Ранее депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Нильс Шмид предложил разместить всех мигрантов, которые стремятся попасть из Белоруссии в Польшу, на Украине. По его мнению, они могли бы там ожидать предоставления убежища в странах Евросоюза.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и cтран Евросоюза начался после угроз президента Александра Лукaшенко ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Cитуация возникла на фоне обострения отношений между Минском и Западом.