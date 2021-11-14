Украина заявила, что будет уничтожать прорвавшихся к ней нелегалов

Военнослужащие 61-й отдельной пехотной егерской бригады Украины намерены уничтожать «замаскировавшихся под нелегальных мигрантов», которые попытаются прорваться на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба бригады в Facebook. Ранее десятки мигрантов смогли прорваться в Польшу из Белоруссии.

Сообщаем вам, что в настоящее время подразделения 61-й ОПЕБр выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Белоруссией и ни один из тех, кто может маскироваться под нелегальных мигрантов, не попадёт на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями, — говорится в сообщении.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов заявил, что Украина адекватно ответит в случае инцидента, аналогичного прорыву беженцев через белорусско-польскую границу. По его словам, сил и средств у страны достаточно.

Накануне примерно 50 мигрантам удалось прорваться из Белоруссии на территорию Польши. Часть из них уже задержана. Инцидент произошёл 13 ноября в районе Стажин. В розыске прорвавшихся нелегалов участвовали сотрудники полиции, военнослужащие и пограничники Польши.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.