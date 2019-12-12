https://static.news.ru/photo/b9fdc2e4-1cb1-11ea-a89d-fa163e074e61_660.jpgФото: Simon Belcher/imagebroker.com/Global Look Press
Украинское внешнеполитическое ведомство обеспокоено визитом представителей администрации полуострова Крым в Белград, состоявшимся с 4 по 7 декабря. Для выражения протеста в МИД Незалежной была вызвана временный поверенный в делах Республики Сербия на Украине Светлана Кошутич.
В ведомстве отметили, что принятие в ходе конференции «Белградский диалог: за конструктивные отношения с Россией и признание волеизъявления народа Крыма» резолюции в поддержку «свободного демократического выбора, сделанного народом Крыма» воспринимается Киевом как недружественный акт. Проведение конференции в министерстве квалифицировали как попытку Москвы «легитимизировать незаконную оккупацию Автономной Республики Крым».