Украина ввела санкции против 237 организаторов выборов в Госдуму в Крыму

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл санкции против организаторов выборов в Госдуму РФ в Крыму и Донбассе. В списке 237 имён, передаёт ТАСС.
На сегодняшний день принято решение относительно тех людей, которые принимали участие в голосовании — обеспечивали работу по выборам на территории Крыма, на территории Донецкой и Луганской областей, — приводит агентство слова главы СНБО Алексея Данилова.
Ранее санкции ввели в отношении 53 членов территориальных избирательных комиссий, 33 кандидатов и семи должностных лиц — сотрудников ФСБ.
По словам вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, решение украинских властей никак не скажется на жизни организаторов выборов.
Выборы в Госдуму РФ состоялись с 17 по 19 сентября.