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Украина ввела санкции против 237 организаторов выборов в Госдуму в Крыму

20:19, 15 октября 2021
Украина ввела санкции против 237 организаторов выборов в Госдуму в Крыму Фото: pixabay.com
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Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл санкции против организаторов выборов в Госдуму РФ в Крыму и Донбассе. В списке 237 имён, передаёт ТАСС.

На сегодняшний день принято решение относительно тех людей, которые принимали участие в голосовании — обеспечивали работу по выборам на территории Крыма, на территории Донецкой и Луганской областей, — приводит агентство слова главы СНБО Алексея Данилова.

Ранее санкции ввели в отношении 53 членов территориальных избирательных комиссий, 33 кандидатов и семи должностных лиц — сотрудников ФСБ.

По словам вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, решение украинских властей никак не скажется на жизни организаторов выборов.

Выборы в Госдуму РФ состоялись с 17 по 19 сентября.

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