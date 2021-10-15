Украина ввела санкции против 237 организаторов выборов в Госдуму в Крыму

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Минобороны России вызвало американского военного атташе и указало ему на непрофессиональные действия экипажа эсминца ВМС США Chafee, который пытался нарушить российскую границу в Японском море. Об этом рассказали представители ведомства. Их слова приводит ТАСС.

Представителю Вооружённых сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы РФ в районе залива Петра Великого, —...