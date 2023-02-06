Украина потребовала от Израиля денег и осуждения действий России Walla: Киев потребовал от Израиля перед визитом главы МИД осудить Россию и выдать кредит

Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Власти Украины в ожидании визита министра иностранных дел Израиля Эли Коэна потребовали от Тель-Авива публично осудить действия России, пишет один из ведущих израильских сайтов Walla. Кроме того, Киев запросил кредит на $500 миллионов.

По данным издания, Украина требует сделать «четкое публичное заявление» против российской спецоперации и поддержать «территориальную целостность Украины». Еще одним требованием стал поддержка «мирного плана» Владимира Зеленского и согласия на отправку в страну для лечения «сотен украинских солдат и мирных жителей».

По мнению Киева, то, как именно Израиль ответит на указанные запросы, будет свидетельствовать об искренности их намерений.

Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что переговоры по конфликту на Украине прервали страны Запада. Политик, который выполнял роль посредника в переговорном процессе между Москвой и Киевом, отметил, что за срыв переговоров в том числе ответственны США, Германия и Франция. Как указал Беннет, в один момент западные лидеры решили «громить» президента России Владимира Путина, а не идти с ним на переговоры.

Бригадный генерал ЦАХАЛ Яков Нагель ранее сообщил, что Киев до сих пор не получил от Израиля передовую систему ПРО «Железный купол», так как Россия может ее перехватить и изучить. Он также подчеркнул, что Израиль не хочет портить отношения с РФ, отправляя этот вид вооружения на Украину.