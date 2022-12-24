NI: Россия мешает Украине получить передовую западную ПВО NI: Россия мешает ВСУ получить передовую западную систему ПВО «Железный купол»

Фото: Gideon Markowicz-Jinipix/Xinhua/Global Look Press

Бригадный генерал Яков Нагель объяснил, почему Украина до сих пор не получила от Израиля передовую на Западе систему ПВО «Железный купол». По его словам, которые приводятся в статье National Interest, отсутствие действий со стороны Тель-Авива объясняются тем, что Россия может перехватить и изучить «Железный купол».

Израиль справедливо опасается, что если противоракетные установки будут развернуты [на Украине], то Россия завладеет ими на поле боя, — рассказал генерал.

Он указал на нужду Израиля в срочном пополнении «Куполами» своих частей ПВО. Их производство занимает некоторое время. Обучение же персонала, который сможет управлять столь сложным оборудованием, Нагель назвал «длительным процессом». Украине не надо ожидать быстрого результата от приобретения системы ПВО «Железный купол», считает бригадный генерал.

Нагель также подчеркнул, что Израиль не хочет портить отношения с Россией отправкой таких вооружений на Украину.

Ранее, еще в июле министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что система противоракетной обороны Израиля «Железный купол» не подходит для его страны. Он объяснил, что общался с производителями этих систем и выяснил, что «Железный купол» защищает только от «медленных, на низких высотах с лёгким поражением ракет, сделанных, по сути, в гаражах».