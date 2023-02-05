В Израиле рассказали, какую роль сыграл Запад в переговорах по Украине Экс-премьер Израиля Беннет: переговоры по конфликту на Украине прервал Запад

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что переговоры по конфликту на Украине прервали страны Запада. Политик, который выполнял роль посредника в переговорном процессе между Москвой и Киевом, отметил, что за срыв переговоров в том числе ответственны США, Германия и Франция. Как указал Беннет, в один момент западные лидеры решили «громить» президента России Владимира Путина, а не идти с ним на переговоры.

Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией... Они прервали переговоры, — сообщил Беннет в интервью, запись которого опубликована на его YouTube-канале.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад от гибридной войны с Россией переходит к «войне как она есть». Она напомнила, что Москва выдвигала свои предложения по гарантиям безопасности в конце 2021 года. Однако, по ее словам, накопленная за последние десятилетия переговорная база «пройдена и перечеркнута».

26 января секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, что США и НАТО стали участниками конфликта на Украине и намерены затягивать его. По его мнению, Запад «ведет поход против России» и использует для этого «марионеточный киевский режим». Патрушев полагает, что конфликт на Украине стал итогом многолетней подготовки США к гибридной войне против России и попыткой Вашингтона помешать сформировать многополярный мир.