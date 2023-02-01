«Все перечеркнуто»: Захарова о переходе Запада к войне Захарова: страны Запада от гибридного конфликта с Россией переходят к открытой войне

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Запад от гибридной войны с Россией переходит к «войне как она есть», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, передает РИА Новости. Она напомнила, что Москва выдвигала свои предложения по гарантиям безопасности в конце 2021 года. Однако, по ее словам, накопленная за последние десятилетия переговорная база «пройдена и перечеркнута».

Сейчас мы видим, как коллективный Запад все больше и больше втягивается в открытое противостояние на поле боя нашей стране. Тут уже все пройдено, перейдено и перечеркнуто из того, что было накоплено за последние десятилетия позитивного и на что обращала внимание наша страна, — сказала она.

26 января секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США и НАТО стали участниками конфликта на Украине и намерены затягивать его. По его мнению, Запад «ведет поход против России» и использует для этого «марионеточный киевский режим». Патрушев полагает, что конфликт на Украине стал итогом многолетней подготовки США к гибридной войне против России и попыткой Вашингтона помешать сформировать многополярный мир.

До этого Патрушев заявлял, что Россия не воюет с Украиной. По его словам, спецоперация — это противостояние РФ с НАТО. Секретарь Совбеза отмечал, что ненависти к простым украинцам у россиян не может быть по определению.