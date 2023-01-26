Патрушев: Запад ведет поход против России Патрушев назвал США и НАТО участниками конфликта на Украине

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Николай Патрушев

США и НАТО стали участниками конфликта на Украине и намерены затягивать его, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает ТАСС. По его мнению, Запад «ведет поход против России» и использует для этого «марионеточный киевский режим». Патрушев полагает, что конфликт на Украине стал итогом многолетней подготовки США к гибридной войне против России и попыткой Вашингтона помешать сформировать многополярный мир.

Сегодняшние события на Украине стали итогом многолетней подготовки США к гибридной войне против России и к попытке помешать формированию многополярного мира. <...> Ход проведения специальной военной операции на Украине показывает, что США и НАТО намерены и дальше прилагать усилия на затягивание этого военного конфликта и стали его участниками, — сказал Патрушев.

Он добавил, что даже после окончания горячей фазы конфликта «англосаксонский мир» не остановит «прокси-войну» против РФ и ее союзников.

Ранее Патрушев подчеркнул, что на Западе Россию в открытую называют противником. По словам Патрушева, проект бюджета США на 2023 год доказывает планы Вашингтона по развязыванию новых войн. Он уточнил, что из общей суммы запланированных расходов ($1,7 трлн) на оборонные цели выделяется половина средств (более $850 млрд).

До этого Патрушев заявлял, что Россия не воюет с Украиной. По его словам, спецоперация — это противостояние РФ с НАТО. Секретарь Совбеза отмечал, что ненависти к простым украинцам у россиян не может быть по определению.