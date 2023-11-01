Украина кусает руки, которые ее кормят: к чему это все приведет

Фото: МО Украины

Политики, которые критикуют ВСУ за отсутствие успехов, могут сами вступить в их ряды, чтобы показать, как надо, заявил украинский офицер с позывным Мирон британскому журналисту из The Telegraph. «Любой, кто думает, что может сражаться лучше нас, может приехать сюда и попробовать себя», — считает украинский солдат. Но прав ли он?

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После долгих месяцев ожидания украинского контрнаступления, терпение начинает сдавать у обеих сторон. Западные политики обвиняют ВСУ в бездействии, в то время как солдаты предлагают политикам «попробовать самим повоевать». И все это происходит во время того, как Запад продолжает снабжать Украину оружием, а моральный дух ВСУ падает.

Как показала практика, за последние два года мы стали воевать лучше, чем украинцы. Поначалу в интернете можно было встретить критику спорных решений наших генералов. Однако теперь мы ловим противника на ошибках раз за разом. И сейчас Украине приходится оправдываться перед теми, кто так активно поставлял оружие.

И если Зеленскому не впервой ходить на задних лапках, то обычному солдату такие тонкости невдомек. Украинцы измотаны и всю критику воспринимают остро и в штыки. Вряд ли Мирона погладят по голове за такие слова, ведь нельзя кусать руку, которая кормит твою страну оружием. Но понять его озлобленность можно.

Фото: МО Украины

Ранее мы уже видели, как похожее происходило с Польшей. Несколько обвинений от Зеленского привели к тому, что теперь Польша не считает Украину не своим союзником, а скорее инструментом для дестабилизации России. Это можно увидеть как по отношению Польши к зерновой сделке, так и по количеству поставок оружия, которые почему-то резко сократились.

Если раньше поляки были готовы чем-то пожертвовать ради Украины и содержать беженцев, то сейчас любая попытка получить излишнюю выгоду воспринимается ими как вызов. И Польша отвечает на это агрессивными выпадами, несмотря на все попытки ЕС успокоить премьер-министра этой страны Матеуша Моравецкого.

Чем наши армии отличаются

Возможно одно из важнейших отличий нашей и украинской армии в том, что мы умеем признавать ошибки и учиться на них. В тот момент, когда украинское командование ошибается, оно требует от всех вокруг не ругать их решения. Но неприемлемость критики — это всегда путь в никуда.

Мы видим, как относится Украина к своим западным партнерам. Это что-то на уровне подростка из богатой семьи, который постоянно требует денег, но при любой попытке серьезно поговорить, сбегает из дома. Вы, главное, оружие нам дайте, а потом сидите и помалкивайте. А если что-то не нравится, то попробуйте сами.

Кого Украина потеряет в следующий раз

Украина уже потеряла несколько своих сторонников. Но кажется, что скоро в списке разочаровавшихся будет еще и Великобритания. И это будет страшным ударом для Украины, ведь США на данный момент заняты новой войной в Израиле. И ей уже не до Украины.

Страны отворачиваются от Украины одна за другой. Мы можем играть в угадайку, пытаясь выяснить кто будет следующим, но неизменно одно. Если Украина не изменит подход, то союзников у нее не останется вовсе.

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