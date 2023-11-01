В Варшаве вновь призвали Киев признать геноцид поляков Замминистра культуры Польши Зеллин призвал Киев признать геноцид поляков

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нынешним властям Украины необходимо признать факт геноцида поляков, который осуществляли украинские националисты, заявил замминистра культуры и национального наследия Польши Ярослав Зеллин в эфире одного из местных телеканалов. Как пишет EADaily, польский чиновник назвал геноцид «плохой страницей» в истории Украины.

Украинские националисты, которых до сих пор часто лелеют нынешние власти этой страны, совершили геноцид. Необходимо просто-напросто признать эту правду. Эти факты отрицаются украинским обществом, — заявил Зеллин.

По его словам, польский фонд, занимающийся поиском жертв геноцида, получил разрешение киевских властей на деятельность на территории Украины и теперь будет добиваться достойного захоронения этих жертв. Однако, как заметил замминистра, несмотря на то, что договоренность об организации соответствующей рабочей группы была достигнута еще в июле прошлого года, украинская сторона с тех пор так и не назначила своих представителей.

Ранее пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина был вынужден уйти в отставку после высказывания о Волынской резне. В середине мая Ясина в одном из интервью заявил, что Польша ждет от Украины и ее президента Владимира Зеленского «извинений и большего раскаяния» за Волынскую резню.