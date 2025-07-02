Необычное применение тыковки! Готовим татарскую выпечку «с изюминкой»

Чебуреки — та самая татарская выпечка, знакомая многим с детства. В новом материале NEWS.ru отойдем от традиционной мясной начинки. Приготовим популярную татарскую выпечку с нежной тыквой и тягучим сыром.

Просейте 2,5 стакана муки с щепоткой соли. Сделайте внутри получившейся горки ямку. Влейте 200 миллилитров горячей воды с двумя столовыми ложками растительного масла. Быстро замесите крутое тесто и оставьте его под полотенцем на 30 минут.

Начинку приготовьте из 300 граммов тертой тыквы, обжаренной с небольшой луковицей до мягкости. Охладите, смешайте с 200 граммами рассыпчатого сыра, добавьте немного петрушки и молотый черный перец.

Раскатайте тесто тонкими кругами, выложите начинку, сложите пополам и защипните края. Обжаривайте в большом количестве масла по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки.