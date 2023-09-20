Украина ищет замену Starlink. Маск с Эрдоганом тайно готовят мирный план? Почему Киев решил отказаться от спутников предпринимателя

Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Илон Маск и Реджеп Тайип Эрдоган

Украина ищет альтернативу спутникам Starlink, но пока не может отказаться от терминалов американского миллиардера Илона Маска, сообщила газета El Pais. Почему Киев больше не хочет работать с компанией SpaceX и есть ли достойная замена сети предпринимателя — в материале NEWS.ru.

Почему Украина хочет отказаться от Starlink

По данным испанской газеты El Pais, отказ от Starlink может сильно повлиять на ситуацию на Украине. Издание отмечает, что если Киев отключится от сети Маска, то может «рухнуть» вся оборона Киева.

«Спутниковая связь, предоставленная компанией SpaceX, является основой связи украинской армии», — пишут обозреватели газеты.

В Киеве не отрицают, что военнослужащие используют системы спутниковой связи Starlink на всей линии фронта. Об этом ранее заявлял начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Как пишет издание, Украина хотела бы отказаться от Starlink из-за ограничений, которые вводит Маск, выступающий против использования спутников в военных целях и при наступательных действиях.

Фото: Sgt. Peter Martinez/Keystone Press Agency/Global Look Press Маск отказался запускать сервис спутниковой связи на территории Крыма в 2022 году

Ранее США уже инициировали расследование после полученной информации о споре между властями Украины и предпринимателем из-за системы Starlink. Маск отказался запускать сервис спутниковой связи на территории Крыма в 2022 году, помешав Вооруженным силам Украины (ВСУ) организовать атаки на корабли Черноморского флота ВМФ России.

Может ли Маск перестать работать с Украиной

Политолог Владимир Корнилов предположил в разговоре с NEWS.ru, что Маск хочет перестать работать с Украиной, но он не сможет забрать с собой системы Starlink. Эксперт отмечает, что миллиардер постепенно «умывает руки»: на прошлой неделе Маск заявил, что передает управление своими спутниками Пентагону.

«Украина и Маск вполне могут разойтись, если еще не разошлись. Украина и Starlink разойтись не могут по той простой причине, что альтернативы этим системам в мире пока нет», — считает эксперт.

Корнилов подчеркнул, что, когда спутники Маска перейдут Пентагону, то, используя Starlink, Киев сможет напрямую коммуницировать с Министерством обороны США и американским командованием.

Профессор кафедры мировых политических процессов факультета политологии МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов выразил сомнение в том, что Киев ищет альтернативу системе Маска.

«Они могут делать лишь риторические заявления о том, что ищут альтернативу. Запускать новую огромную сеть спутников мало кто захочет. Заявления Киева не более чем просто риторика», — считает собеседник NEWS.ru.

Фото: imago-images.de/Global Look Press Илон Маск

Какая может быть альтернатива Starlink

Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский сказал, что Пентагон закупает альтернативные Starlink услуги для Украины у других операторов спутниковой связи. По мнению специалиста, несмотря на то что они менее развиты, чем система Маска, у них есть свои плюсы.

«Германия и Швеция уже передали Украине 100 своих спутниковых терминалов. Скорость их интернета примерно на 30% ниже, чем у Starlink, но надежность значительно выше. Так что альтернатива есть. Очевидно, что она будет найдена в ближайшее время», — сказал эксперт.

По данным Politico, Пентагон начал искать замену спутникам Маска еще в 2022 году, когда в SpaceX заявили, что больше не готовы оказывать Киеву помощь за свой счет, и потребовали финансировать поставки.

«Есть не только SpaceX, есть и другие организации, с которыми мы, безусловно, можем сотрудничать, когда дело доходит до предоставления Украине того, что им нужно на поле боя», — отмечала тогда заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Среди потенциальных альтернатив Starlink приводится широкополосная глобальная спутниковая связь SATCOM, которая принадлежит Космическим силам США. Помимо Штатов эта система используется в канадской и австралийской армиях.

«Спутники Пентагона позволяют американцам делиться информацией с украинцами, но полноценно американские военные вряд ли пустят ВСУ в свои системы», — считает Барабанов.

Американские спутниковые компании Viasat и Iridium, финская фирма ICEYE, европейская Eutelsat и арабская Thuraya также помогают Украине, но, по мнению экспертов, они не смогут соперничать с системой Маска.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Спутниковая связь, предоставленная компанией SpaceX, является основой связи украинской армии

Зачем Маск встречался с Эрдоганом

18 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча Маска и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в преддверии очередной сессии Генассамблеи ООН. Основателя SpaceX и турецкого лидера эксперты относят к так называемой глобальной партии мира, которая действует вразрез с официально заявленным курсом США и их союзников.

Эксперт Барабанов предположил, что Эрдоган и Маск могли обсудить варианты решения кризиса на Украине на этой встрече.

«Эрдоган активно занимается посредничеством. В свою очередь Маск занимает умеренную позицию по конфликту, была информация о его возможном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи Эрдоган и Маск, скорее всего, „сверили часы“», — говорит специалист.

Политолог Корнилов считает, что предпринимателя и главу Турции объединяют не только пацифистские заявления о завершении кризиса на Украине мирным путем.

«С одной стороны, Маск все это время снабжает украинскую армию бесплатным интернетом в полевых условиях, а Эрдоган с самого начала поставляет Украине беспилотники Bayraktar. Самым мирным из участников встречи был сын Маска, который сидел на коленях у отца», — отметил эксперт.

Фото: AP/TASS Илон Маск и Реджеп Тайип Эрдоган

Кто еще входит в «партию мира», повлияет ли она на что-то

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ, бывший профессор Академии военных наук Вадим Козюлин предположил в разговоре с NEWS.ru, что в «партию мира» также можно включить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Словении Наташу Пирц-Мусар и ряд болгарских политиков.

«Украинских политиков, которых можно причислить к „партии мира“, нет. Едва ли можно там кого-то найти. Быть таким на Украине сегодня опасно для здоровья», — говорит эксперт.

Козюлин считает, что в ближайшее время «партия мира» не сможет оказать реального влияния на украинский кризис, но в отдаленной перспективе ее могут начать поддерживать все больше людей.

«Посмотрим, как пройдет заседание ООН, где выступит Зеленский и будут другие лидеры. Украинский вопрос там будет одним из ключевых. Итоги саммита покажут, насколько настроение в мире меняется в пользу того, чтобы сесть за стол переговоров и постараться закончить конфликт», — считает эксперт.

Барабанов отметил в разговоре с NEWS.ru, что на данном этапе объединенные усилия Эрдогана, Маска и других лиц «партии мира», вероятно, не смогут привести к какому-либо результату.

«Мне не кажется, что в ближайшее время изменится настрой Киева и Запада на продолжение конфликта. Для Запада это очень удобно — вести конфликт чужими руками, поэтому они не видят необходимости заканчивать», — подытожил он.

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